Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова фактично врятували чоловіка, який їхав на своїй машині з Херсона і отримав важкі поранення уламком ворожого снаряда, йому відрізало руку.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.
– Михайло – звичайна українська робоча людина. Кремезний, більше двох метрів зросту, зі збитими столярними руками. Рухався на автомобілі біля Херсона, після розриву снаряда уламком смертельно покалічило, – написав Сергій Риженко.
За його словами, найбільший уламок відрізав руку і покалічив ногу. Понівечене бездиханне тіло доставили в лікарню Мечникова.
Тут хірург післяреанімаційної допомоги Валерій Томілін провів надскладні операції, які дозволять Михайлу повернутися до нормального життя і навіть водити машину.
Повідомляється також, що один з молодих хірургів, який допомагав під час операції, впізнав у Михайлові свого односельця і став для нього майже рідною людиною.
Наразі потерпілий – на етапі одужання. Найстрашніше для нього вже позаду, зазначає Сергій Риженко.
Джерело: Сергій Риженко