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Уламок відрізав руку, понівечив ногу: у Дніпрі врятували чоловіка після важкого поранення

4 Листопада 2022, 10:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова фактично врятували чоловіка, який їхав на своїй машині з Херсона і отримав важкі поранення уламком ворожого снаряда, йому відрізало руку.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– Михайло – звичайна українська робоча людина. Кремезний, більше двох метрів зросту, зі збитими столярними руками. Рухався на автомобілі біля Херсона, після розриву снаряда уламком смертельно покалічило, – написав Сергій Риженко.

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За його словами, найбільший уламок відрізав руку і покалічив ногу. Понівечене бездиханне тіло доставили в лікарню Мечникова.

Тут хірург післяреанімаційної допомоги Валерій Томілін провів надскладні операції, які дозволять Михайлу повернутися до нормального життя і навіть водити машину.

Повідомляється також, що один з молодих хірургів, який допомагав під час операції, впізнав у Михайлові свого односельця і став для нього майже рідною людиною.

Наразі потерпілий – на етапі одужання. Найстрашніше для нього вже позаду, зазначає Сергій Риженко.

Джерело: Сергій Риженко

Теги
лікарня імені Мечникова Операція Ракетні удари Росії
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