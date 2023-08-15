По всій країні проходять спеціальні тренінги для працівників ДСНС, де рятувальників навчають наданню першої допомоги постраждалим від усіляких лих.

Зокрема, протягом червня-липня у тренінгах взяли участь понад 500 українських рятувальників.

Навчання для них за програмою Перший на місці події проводить FAST Перша допомога і спецпідготовка.

Багатьом премудростям домедичної підготовки вже навчилися рятувальники Донеччини, Харкова, Запоріжжя, Сум, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави, Дніпра, Чернігова і Києва.

Приміром, навчання рятувальників Донецької області було організовано у партнерстві з благодійним проєктом підтримки українських пожежників, рятувальників та саперів Українські вогнеборці.

Тренінги для ДСНС в інших регіонах теж стали можливими за підтримки низки міжнародних організацій.

У межах програми Перший на місці події українські рятувальники під супроводом інструкторів розбирались, як працювати і надавати першу допомогу в зонах небезпеки.

Зокрема, практикувались оцінювати стан постраждалого за протоколом MARCH, зупиняти масивні кровотечі різними методами – від турнікетів до тампонування.

А ще накладали ізраїльський бандаж, забезпечували прохідність дихальних шляхів, ставили назофарингеальний повітровід, надавали допомогу при пневмотораксі, травмах голови, переохолодженні…

Училися правильно переносити постраждалого.

Навчання проходило із використанням сучасного тренувального обладнання та у спеціально змодельованих ситуаціях, максимально наближених до реальних.

– Завдяки нашим партнерам та донорам, рятувальники ДСНС отримують таку саму підготовку, як і їхні колеги в країнах, що вважаються зразком рятувального мистецтва, – зазначив співзасновник FAST Федір Сердюк.

Джерело і фото: FAST Перша допомога і спецпідготовка