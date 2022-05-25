Львів, а саме Перше медичне об’єднання, відвідав легендарний лікар-трансплантолог Роберт Монтгомері.

Професор Монтгомері – директор Інституту трансплантації Лангон Нью-Йоркського університету. Саме він з командою Гопкінса вперше у світі пересадив людині нирку свині.

У 2010 році лікарі на чолі з Монтгомері виконали 10 трансплантацій за один день! Цей день і вклад Монтгомері зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса.

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За збігом долі, професор Монтгомері сам живе з донорським серцем.

Після септичного шоку у 2017-му році він пережив сім зупинок серця та місяць пролежав у комі.

Це, за його словами, стало переломним моментом, адже він зрозумів, що майбутнє за ксенотрансплантацією, коли не потрібно буде чекати чиєїсь смерті, щоб вижити.

У вересні 2021 року команда під керівництвом Роберта Монтгомері здійснила першу ксенотрансплантацію нирки людині. Орган генетично модифікованої свині отримав пацієнт, у якого діагностували смерть мозку та який мав порушення функції нирок. І це стало проривом у світі трансплантології!

Унікальний лікар, який живе з пересадженим сердцем, провів три операції з львівськими колегами / 3 зображення

Професор Монтгомері за 30 років практики зробив понад 2 тис. трансплантацій.

Його американська команда лікарів загалом пересадила 3 250 органів тільки за минулий рік.

Наступним кроком розвитку стане методика трансплантації людям органів генетично модифікованих свиней, щоб скоротити чергу на очікування донорського органу.

За два дні перебування Роберта Монтгомері у Львові, він встиг прочитати лекції для лікарів та взяти участь у трьох операціях із пересадки нирки, які виконувала команда наших трансплантологів.

Професор поділився з українськими лікарями своїм безцінним досвідом та висловив надію на перспективну співпрацю.

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова

Фото: Перше медичне об’єднання Львова