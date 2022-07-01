Американські медики повідомили про унікальний випадок в їхній практиці. До них по допомогу звернувся пацієнт, який скаржився на свист у мошонці.

Повідомляється, що насамперед 72-річного американця перевірили на предмет вживання наркотичних препаратів. Але все виявилося чисто.

В результаті рентгенівське обстеження показало досить складну патологію легень. Йшлося про пневмоторакс і пневмомедіастінум — попадання повітря в плевральну порожнину й середостіння відповідно.

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Чому при такому стані свистить мошонка, з’ясувалося за допомогою додаткової комп’ютерної томографії.

Виявилося, що повітря з грудної клітини проникало також в область шиї, в черевну порожнину, а також у стегна і мошонку. Свистячий звук був обумовлений раною на лівій стороні мошонки, яка залишилася після операції, проведеної п’ять місяців тому.

Медики повідомляють, що випадки накопичення газу в мошонці, звані пневмоскротум, надзвичайно рідкісні, їх зареєстровано лише близько 60 в світі.

Але, щоб вихід повітря з грудної клітини відбувався через отвір у мошонці, таке було зареєстровано вперше.

В результаті проблему з пневмотораксом вдалося вирішити через кілька днів за допомогою декількох пластикових трубок у грудній клітці.

Що ж стосується свистячої мошонки, позбутися цього стану чоловік зміг тільки через два роки в результаті додаткових операцій, зокрема і з видалення обох яєчок.

Джерело: nauka.ua, American Journal of Case Reports