34-річний американець Девід Бауер став першим у світі пацієнтом, якому для успішної трансплантації легенів хірурги Північно-західного меморіального госпіталю поставили грудні імплантати п’ятого розміру. Це врятувало чоловікові життя.

Як повідомляється, імплантати допомогли утримати серце в правильному положенні, поки пацієнт був без своїх легень і не міг сприйняти донорські.

Важке ускладнення після грипу

Як ідеться в повідомленні, Девід у травні цього року заразився грипом. До хвороби приєдналася важка бактеріальна інфекція, що не піддається антибіотикам. Зрештою пацієнта під’єднали до апарата, що замінює функції серця і легенів.

Зараз дивляться

Цьому сценарію могла сприяти довга історія куріння Девіда: з 21 року він палив по пачці сигарет на день, а з 2014 року перейшов на вейпи.

Згодом інфекція стала настільки важкою, що легені повністю заповнилися гноєм. Єдиним варіантом врятувати Девіда була трансплантація органу.

Серце втратило опору

Лікарі знали, що в такому стані пацієнт не переживе пересадку, тож вирішили, що потрібно спочатку видалити хворі органи, дати організму очиститися від інфекції, а потім пересаджувати нові органи.

Але видаливши легені, серце втратило опору і западало в грудну порожнину, не маючи можливості нормально прокачувати кров. Тут і стали в пригоді імплантати грудей п’ятого розміру, які помістили на місце легенів.

З імплантатами Девід пробув дві доби, після чого отримав донорські органи. Зараз він відновлюється, а лікарі продовжать стежити за його станом ще рік.

Джерело: nauka.ua