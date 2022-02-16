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Універсальний ресурс: медичні дані українців зберігатимуться в єдиній системі

16 Лютого 2022, 16:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

КМУ ухвалив відповідну постанову, згідно з якою всі заклади охорони здоров’я, зокрема й приватні, працюватимуть в електронній системі охорони здоров’я (ЄСОЗ).

Зокрема, додано обов’язкову вимогу про реєстрацію установ у центральній базі даних ЄСОЗ та ведення електронних медичних записів усіма постачальниками медичних послуг.

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Завдяки таким змінам всі медичні дані українців будуть зберігатися в єдиній системі. Вони будуть доступні як пацієнтам, так і медпрацівникам, які надають медичну допомогу.

Нагадуємо, що в Україні пацієнти, які мають симптоми грипу, гострої респіраторної хвороби Covid-19 або гострого респіраторного захворювання, можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря.

Джерело
МОЗ
Теги
Медики , МОЗ України
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