КМУ ухвалив відповідну постанову, згідно з якою всі заклади охорони здоров’я, зокрема й приватні, працюватимуть в електронній системі охорони здоров’я (ЄСОЗ).

Зокрема, додано обов’язкову вимогу про реєстрацію установ у центральній базі даних ЄСОЗ та ведення електронних медичних записів усіма постачальниками медичних послуг.

Завдяки таким змінам всі медичні дані українців будуть зберігатися в єдиній системі. Вони будуть доступні як пацієнтам, так і медпрацівникам, які надають медичну допомогу.

Нагадуємо, що в Україні пацієнти, які мають симптоми грипу, гострої респіраторної хвороби Covid-19 або гострого респіраторного захворювання, можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря.