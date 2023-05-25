Команда нейрохірургів Університету Лозанни у Швейцарії імплантувала в мозок паралізованого 12 років тому після велосипедної аварії голландця імплант і чоловік знову зміг ходити.

Paralysed man walks using device that reconnects brain with muscles https://t.co/5rnHcyGSV7 — Ганна І. (@anni4ka2022) May 25, 2023

За словами вчених, електронні імплантати бездротовим способом передають його думки до його ніг і стоп через другий імплантат, розміщений на хребті.

Ця система досі перебуває на експериментальній стадії, але провідна британська благодійна організація спинного мозку назвала її дуже обнадійливою.

Операцію зі встановлення імплантатів виконала професор, нейрохірург Джоселін Блох. Вона підкреслила, що система досі перебуває на стадії базових досліджень і не стане доступна паралізованим пацієнтам ще багато років.

Але, за її словами, мета їхньої команди – прискорити цей процес.

Професор Блох зробила два круглих отвори з кожного боку черепа діаметром 5 см над ділянками мозку, які відповідають за рухи. Потім вона вставила два дископодібних імплантати, які бездротовим шляхом передають мозкові сигнали – наміри Герта-Яна – до двох датчиків, прикріплених до шолома на його голові.

Дослідники виявили, що після кількох тижнів тренувань чоловік міг стояти і ходити за допомогою ходунків.

Першим пацієнтом, якому 2018 року встановили спінальний імплант, став Девід Мзі, після чого зміг зачати дитину зі своєю дружиною, що раніше було для нього неможливо.