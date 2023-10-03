Унікальні для України втручання з пересадки печінки виконали спеціалісти Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова у Першому медоб’єднанні Львова.

Тим часом самі львівські трансплантологи пересадили дві нирки та серце, взяті від того ж таки посмертного донора.

Загалом органи 15-річного хлопчика, який помер через крововилив у мозок, врятувати п’ять життів, зокрема трьох дітей.

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В Україні це третій випадок, коли дитина стала посмертним донором. Велика дяка та шана батькам, які прийняли важке для них і рятівне для інших хворих рішення про дозвіл на забір органів.

Хлопчик Лука з Житомирщини прожив лише 1,3 року, а важкий діагноз біліарна атрезія, коли поступово відмовляє печінка, не залишав малюку шансів дожити навіть до двох років.

Але тепер малюк житиме! Лука отримав меншу частку донорської печінки. Більшу хірурги пересадили 20-річному юнакові з Винників.

Серце отримав 11-річний Владик зі Львівщини, який майже з дня народження боровся з делятаційною кардіоміопатією. Серце хлопчика могло зупинитися будь-якої миті: орган уже втричі збільшився та заледве поміщався в грудній клітці.

12-річний Гена з Харкова та 18-річний Іван із Черкащини тепер мають нові здорові нирки, тож нарешті можуть забути про апарат гемодіалізу.

Нині, через тиждень після трансплантації, усі пацієнти почуваються добре.

Нагадаємо, що операції з трансплантації органів в Україні для пацієнтів цілком безоплатні.

Це завдяки зусиллям народної депутатки України Оксани Дмитрієвої, міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, директора департаменту високотехнологічної допомоги та інновацій Василя Стрілки, а також команди Українського центру трансплант-координації на чолі з Дмитром Ковалем.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова