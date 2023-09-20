Львівські хірурги в дитячій лікарні Святого Миколая видалили пухлину наднирника 4-річній дівчинці з допомогою робота Da Vinci.

Досі втручань з видалення пухлин у дітей із застосуванням робота-хірурга в Україні не проводили. Власне, завдяки Da Vinci вдалося врятувати дівчинку.

Уже понад рік дитина бореться з тяжкою недугою. До цього маленька Алінка перенесла трансплантацію кісткового мозку.

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Спершу дитині діагностували нейробластому IV стадії – вроджену злоякісну пухлину нервової системи.

У дівчинки вона локалізувалася в правому наднирнику – ендокринній залозі, що відіграє важливу роль в обміні речовин. При цьому пухлина сягала аж 15 см.

Аби видалити її, тривалий період дівчинку готували до операції.

Спершу в Вінниці та Києві Алінка пройшла хіміотерапію. Також у столиці їй пересадили кістковий мозок. І коли пухлина зменшилась до 5 см, Алінка з батьками приїхала до Львова.

Видалилення пухлини за допомогою робота Da Vinci – більш точний та менш травматичний метод для дітей. Адже операція відбувається через мінірозріз, а вбудована мінідіагностична система дозволяє лікарям досягти ювелірної точності.

Пухлину вдалося видалити повністю, не пошкодивши життєво важливих структур. Операція минула з мінімальною крововтратою.

На четверту добу після операції Алінка повернулася додому.

У Вінниці, де живе її родина, дівчинка продовжуватиме лікування: прийматиме хіміотерапію. До львівських спеціалістів приїжджатиме на огляди раз на три місяці.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова