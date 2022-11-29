Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою затверджено порядок надання багаторівневої безоплатної психологічної допомоги захисникам та членам їхніх сімей. Про це повідомила пресслужба уряду.

Повідомляється, що вже з 2023 року Міністерство у справах ветеранів запропонувало швидкий і безкоштовний доступ нашим захисникам та їхнім рідним до кваліфікованої психологічної допомоги на трьох організаційних рівнях:

перший – соціально-психологічна підтримка та супровід;

другий – психологічна реабілітація;

третій – комплексна медико-психологічна реабілітація.

Впровадження цього Порядку сприятиме подоланню наслідків травм війни, стресу, забезпечення профілактики виникнення та загострення психічних розладів, підвищенню рівня якості життя захисників України, а також їхніх сімей та сімей загиблих воїнів, йдеться у повідомленні.