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Уряд затвердив три рівні безкоштовної допомоги психологів захисникам та їхнім родинам

29 Листопада 2022, 20:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою затверджено порядок надання багаторівневої безоплатної психологічної допомоги захисникам та членам їхніх сімей. Про це повідомила пресслужба уряду.

Повідомляється, що вже з 2023 року Міністерство у справах ветеранів запропонувало швидкий і безкоштовний доступ нашим захисникам та їхнім рідним до кваліфікованої психологічної допомоги на трьох організаційних рівнях:

  • перший – соціально-психологічна підтримка та супровід;
  • другий – психологічна реабілітація;
  • третій – комплексна медико-психологічна реабілітація.
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Впровадження цього Порядку сприятиме подоланню наслідків травм війни, стресу, забезпечення профілактики виникнення та загострення психічних розладів, підвищенню рівня якості життя захисників України, а також їхніх сімей та сімей загиблих воїнів, йдеться у повідомленні.

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Джерело
Урядовий портал
Теги
Війна в Україні військовослужбовці Поради психолога психічні розлади
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