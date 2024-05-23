Понад 20 тис. військовослужбовців пройшли реабілітацію в закладах, розгорнутих Міністерством оборони торік, що свідчить про значне збільшення масштабів цього напряму роботи. Про це повідомила заступник міністра оборони України із соціального розвитку Наталія Калмикова.

Обсяги значно зросли

– На сьогодні в Міноборони розгорнуто 2 600 ліжок, саме реабілітаційних. За минулий рік реабілітацію пройшли понад 20 тис. військовослужбовців, – розповіла Калмикова.

За її словами, ці дані є значущими, адже обсяги реабілітаційної роботи значно зросли, що вказує на збільшення масштабів проблематики.

– З огляду на це, станом на цей момент для всіх закладів, які здійснюють реабілітаційні послуги, обов’язкова вимога мати мультидисциплінарні команди, і ця вимога дотримується, – додала заступниця міністра.

Потреба в протезуванні

Калмикова також зазначила, що в реабілітаційних центрах України потреба в протезуванні серед постраждалих від війни є нижчою, ніж очікували, завдяки ефективності догоспітальної медичної допомоги, яка дає змогу зберегти не тільки життя, а й функціональність кінцівок.

За словами заступниці міністра оборони, не у всіх центрах реабілітації є протезисти і можливість протезуватися.

– Я не можу, на жаль, назвати цифри людей, які мають ампутацію у нас в Україні внаслідок війни, але насправді ці цифри набагато менші, ніж ми можемо собі уявити, – сказала Калмикова.