Китайські вчені експериментують із мутантним штамом Covid-19, який виявився на 100% смертельним для піддослідних мишей.

Згідно з результатами експерименту, опублікованими в Китаї минулого тижня, смертельний вірус, відомий як GX_P2V, атакував мозок мишей, виведених таким чином, що їхній генетичний склад схожий на людський.

– Це підкреслює ризик поширення GX_P2V на людину і забезпечує унікальну модель для розуміння патогенетичних механізмів вірусів, пов’язаних із SARS-CoV-2, – пишуть автори.

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Померли лише за вісім днів

Повідомляється, що всі миші, інфіковані вірусом, померли всього за вісім днів, що, на думку дослідників, було напрочуд швидким показником летальності. GX_P2V заразив легені, кістки, очі, трахеї та мозок гризунів.

За кілька днів до смерті миші швидко втрачали вагу і рухалися вкрай мляво. Найстрашніше те, що за день до смерті їхні очі стали абсолютно білими.

Як вірус вплине на людину

Що ще важливіше, результати дослідження не свідчать про те, як Covid-мутант вплине на людей.

Експерт з епідеміології з Інституту генетики Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу назвав дослідження жахливим і абсолютно безглуздим з наукового погляду.

– Я не бачу навіть неясного інтересу, який можна було б отримати з насильницького зараження дивної породи гуманізованих мишей випадковим вірусом. І навпаки, я міг бачити, скільки всього може піти не так, – написав професор на X.

Дотримання заходів безпеки

За словами вченого, у препринті не вказано рівень біобезпеки та запобіжні заходи, використані в дослідженні.

Зазначається, що це дослідження не має причетності до китайського Уханьського інституту вірусології, який був центром теорій лабораторних витоків, пов’язаних із пандемією Covid-19.

Влітку спецслужби США не знайшли прямих доказів того, що з лабораторії стався витік коронавірусу, хоча й не відкинули можливості того, що вірус стався з іншої лабораторії.

Походження Covid-19 досі незрозуміле, зазначають експерти.