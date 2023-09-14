Ті лікарні, які не зможуть забезпечити кондиціонерами палати, з 1 січня 2024 року втратять можливість підписати контракт із Національною службою здоров’я України, а, отже – і фінансування за певними пакетами.

МОЗ України наголошує, що сучасна якісна медицина — це не лише високотехнологічне обладнання, стандарти лікування та лікарі-професіонали. Це ще й комфортне перебування в лікарнях як пацієнтів, так і медиків.

Причому, забезпечити комфортні умови перебування пацієнтів у палатах мають коштом самих лікарень.

Зараз дивляться

Чи реально це?

Сьогодні з понад 54 тисячі палат в лікарнях кондиціонери мають лише 12%.

Найбільше їх у медзакладах Києва — 30% та Дніпропетровщини — 23% від загальної кількості палатного фонду.

Найменш забезпечені кондиціонерами лікарні Волинської області, де ці освіжувачі повітря мають лише 2% палат.

Загалом на 5% забезпечені кондиціонерами лікарняні палати у медзакладах Вінниччини, Львівщини та Чернігівщини.

– МОЗ допомагає лікарням із реконструкцією і з дороговартісним обладнанням. Забезпечити ж комфортні умови перебування безпосередньо в палатах фінансово під силу самим закладам, – запевняє Віктор Ляшко.

За словами міністра, залишки коштів, які є сьогодні на рахунках лікарень, за даними НСЗУ, сягають понад 23 млрд грн.

Ці кошти мають бути використовуватися на благо пацієнтів, для покращення якості надання медичної допомоги.

Зараз перед кожним керівником лікарні МОЗ поставило завдання до кінця року закупити та встановити кондиціонери в палатах та ординаторських медзакладів.

Таке рішення чиновників від медицини викликало багато слушних запитань. Деякі було оприлюднено в соціальних мережах.

Українці зазначають, що навіть у Києві в міських лікарнях кондиціонери в палатах – рідкість. Виходить, що НСЗУ цілий рік не буде підписувати контракти практично з усіма українськими лікарням і припинить їх фінансування?

Інфекціоністи теж стривожені – встановлення кондиціонерів суперечить правилам інфекційного контролю. Внутрішньолікарняні інфекції буятимуть з небаченою силою.

Усі ці та багато інших запитань і пересторог потребують пояснень МОЗ.