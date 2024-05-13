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Ускладнення коронавірусу призвели до смерті: на Сумщині померла 44-річна жінка

13 Травня 2024, 17:42
Ольга Боднарчук редактор
коронавірус, антисептик
Джерело: Pexels

На Сумщині внаслідок ускладнень Covid-19 померла 44-річна жінка. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Сумщини Володимир Збаражський.

Смертність в області

Жінка не була вакцинована проти коронавірусної інфекції протягом останніх 12 місяців.

Це перший летальний випадок в області за останні півтора місяці.

Володимир Збаражський зазначає, що з початку епідсезону внаслідок вірусів в області померло 28 людей, 27 з них саме від ускладнень коронавірусу.

Наразі, у реанімації Сумської громади перебуває двоє пацієнтів з Covid-19.

Нагадаємо, що єдиним надійним захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація. Зараз по всій Україні доступна Омікрон-специфічна вакцина для проведення первинних та бустерних щеплень.

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Джерело
Суспільне
Теги
Коронавірус Covid-19 Смерть Сумщина
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