На Сумщині внаслідок ускладнень Covid-19 померла 44-річна жінка. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Сумщини Володимир Збаражський.

Смертність в області

Жінка не була вакцинована проти коронавірусної інфекції протягом останніх 12 місяців.

Це перший летальний випадок в області за останні півтора місяці.

Володимир Збаражський зазначає, що з початку епідсезону внаслідок вірусів в області померло 28 людей, 27 з них саме від ускладнень коронавірусу.

Наразі, у реанімації Сумської громади перебуває двоє пацієнтів з Covid-19.

Нагадаємо, що єдиним надійним захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація. Зараз по всій Україні доступна Омікрон-специфічна вакцина для проведення первинних та бустерних щеплень.