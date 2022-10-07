Команда американських вчених UC Davis Health провела успішне дослідження з лікування патології, при якій спинний мозок і хребет не розвиваються належним чином.

Йдеться про спеціальний терапевтичний пластир зі стовбурових клітин, який застосували при проведенні операцій немовлятам з розщепленням хребта прямо в утробі матері.

Повідомляється, що троє дітей, які брали участь в дослідженні, вже благополучно з’явилися на світ. Команда вчених буде стежити за ними не менше шести років.

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Відзначається, що без лікування розщеплення хребта іноді може призвести до низки довічних проблем, включаючи труднощі з рухливістю через пошкодження нервів.

У крайніх випадках спинномозковий канал залишається відкритим і оголеним. Якщо дефект не закрити, незадовго до або відразу після народження, це може привести до повного паралічу ніг.

Як стало відомо, пластир містить незрілі стовбурові клітини, які можуть рости разом з дитиною.

Повідомляється, що команда вчених планує вилікувати близько 35 немовлят в рамках своїх випробувань. Необхідні додаткові дослідження та подальші спостереження, щоб оцінити, наскільки добре працює лікування.

Відзначається, що саме нестача фолієвої кислоти (вітаміну В9) під час вагітності є однією з найважливіших проблем, яка загрожує в тому числі і розщепленням хребта.