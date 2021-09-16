Незатребувані вакцини проти Covid-19, термін придатності яких добігає кінця, будуть, швидше за все, запропоновані іншим країнам, у яких спостерігається гостра нестача цих препаратів. Однак флакони з однозначно вичерпаним терміном придатності будуть вилучені з обігу і утилізовані.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– МОЗ планує імунізацію таким чином, щоб використовувати всі дози наявної вакцини. Ми робимо для цього все можливе, – зазначив міністр.

За його словами, якщо ми будемо бачити, що не встигаємо використовувати препарати, то будемо говорити з нашими міжнародними партнерами про те, щоб ними поділитися.

А між тим, в Київській школі економіки (KSE) прогнозують, що при поточних темпах вакцинації в Україні можуть не встигнути використовувати всі дози вакцин AstraZeneca до закінчення терміну їх придатності. Зокрема, поки залишаються невведеними близько трьох млн доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до кінця жовтня і кінця листопада.