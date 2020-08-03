Укрзалізниця зупинила продаж квитків на поїзди далекого прямування до станцій Луцьк і Тернопіль, тому що ці міста потрапили у червону зону поширення Covid-19.
Норми карантину передбачають зупинку громадського транспорту у разі потрапляння міста у червону зону.
УЗ компенсує пасажирам повну вартість квитків.
Обмеження діятимуть для таких потягів:
- №41 / 42 Дніпро-Трускавець;
- №98 / 97 Ковель-Київ;
- №88 / 87 Ковель-Новоолексіївка;
- №12 / 11 Одеса-Львів;
- №81 / 82 Київ-Ужгород;
- №49 / 50 Київ-Трускавец;
- №136 / 135 Чернівці-Одеса;
- №108 / 107 Одеса-Ужгород;
- №110 / 109 Львів-Херсон;
- №86 / 85 Львів-Новоолексіївка;
- №715 / 716 Київ-Львів.
Читайте: Поділ України на зони карантину: що змінилося і чому не всі міста хочуть посилювати обмеження
Бунт у потязі Київ-Трускавець
Уночі 3 серпня пасажири потяга Київ-Трускавець, який прямував з Херсона, влаштували бунт і почали вимагати, щоб він зупинився на залізничному вокзалі у Тернополі.
Про те, що потяг не зупинятиметься у Тернополі, дізналися від провідниці.
Загалом у потязі перебували 85 тернополян, серед них їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Після того як вони почали обурюватися, керівник потяга таки зупинився і висадив людей в місті.