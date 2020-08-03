Укрзалізниця зупинила продаж квитків на поїзди далекого прямування до станцій Луцьк і Тернопіль, тому що ці міста потрапили у червону зону поширення Covid-19.

Норми карантину передбачають зупинку громадського транспорту у разі потрапляння міста у червону зону.

УЗ компенсує пасажирам повну вартість квитків.

Обмеження діятимуть для таких потягів:

№41 / 42 Дніпро-Трускавець;

№98 / 97 Ковель-Київ;

№88 / 87 Ковель-Новоолексіївка;

№12 / 11 Одеса-Львів;

№81 / 82 Київ-Ужгород;

№49 / 50 Київ-Трускавец;

№136 / 135 Чернівці-Одеса;

№108 / 107 Одеса-Ужгород;

№110 / 109 Львів-Херсон;

№86 / 85 Львів-Новоолексіївка;

№715 / 716 Київ-Львів.

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Бунт у потязі Київ-Трускавець

Уночі 3 серпня пасажири потяга Київ-Трускавець, який прямував з Херсона, влаштували бунт і почали вимагати, щоб він зупинився на залізничному вокзалі у Тернополі.

Про те, що потяг не зупинятиметься у Тернополі, дізналися від провідниці.

Загалом у потязі перебували 85 тернополян, серед них їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Після того як вони почали обурюватися, керівник потяга таки зупинився і висадив людей в місті.