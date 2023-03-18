У Львові стартував навчально-практичний курс провідного світового об’єднання лікарів критичних станів. Американське Товариство критичної медицини SCCM протягом тижня навчатиме 180 українських медиків комплексної УЗД пацієнтів у невідкладних станах.
Мета курсу – підготовка медиків експертного рівня, зокрема, серед військових, для застосування ультразвукової діагностики пацієнтам із критичними станами – кровотечами, гострими порушеннями життєво важливих органів, мінно-вибуховими пораненнями, політравмами тощо.
Діагностика ультразвуком допоможе на ранньому госпітальному та догоспітальному етапах швидко та точно встановити діагноз, визначити ступінь крововтрати чи дослідити функціональний стан органів та систем. З його допомогою медики можуть проводити знеболення та реанімаційні заходи.
– Одна з найпотужніших у світі команд інструкторів, що займається критичними станами, свої знання передає нам, аби ми рятували ще більше життів, – сказав гендиректор 1ТМО Львова Олег Самчук.
Приїхав підтримати колег та подякувати американському товариству за організацію навчально-практичного курсу і перший заступник міністра охорони здоров’я Cергій Дубров:
– Це дуже важлива подія для медичної спільноти. Ми готувалися до цієї події з минулої осені, – пояснив він.
Дев’ять провідних спеціалістів із США погодилися прилетіти в Україну, щоб навчити наших лікарів, серед яких і військові медики, які прибули на навчання з регіонів активних бойових дій.
Організатор курсу – Асоціація анестезіологів України та Перше медоб’єднання Львова за підтримки МОЗ.
Фінансові витрати з організації заходу покриває найбільший благодійник української медицини – американська гуманітарна організація Direct Relief.