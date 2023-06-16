Хлопчика звуть Кирило і він дуже мужньо переніс складну операцію, яку в Центрі Незламні виконували наші лікарі разом з американськими фахівцями – Стівом Ортеном і Крейгом Хобаром. Останній, зокрема, спеціалізується на мінно-вибухових травмах обличчя та післяопікових дефектах.

Обширні опіки 40% тіла Кирило дістав у 2014 році, коли тікав від обстрілів у Горлівці. Тоді йому було лише два. Дворічний Кирило з 4-річним братиком забігали у підвал будинку і ненароком зачепили каструлю з окропом… Батько, який виховував дітей самотужки, робив усе можливе, аби поставити синів на ноги.

Через девʼять років війна знову повернеться. Цього разу буде зруйновано дім родини, поранення зазнає старший братик Кирила – Міша. І загине найдорожча людина – тато.

На цей час через тверді рубці на ногах хлопчик уже ледь ходив на напівзігнутих колінцях, тож його разом із братом привезли до спеціалістів Центру Незламні.

Уже не міг ходити через страшні рубці: після важких опіків у Львові повернули до життя хлопчика з Горлівки / 3 зображення

Поки з Мішею працює фізичний терапевт і нейрохірурги, опікові хірурги беруться оперувати рубці Кирила. Йому потрібна пластична операція, щоб відновити рухомість кінцівок.

Завдяки злагодженій командній роботі дитина тепер може повернутися до повноцінного життя.

Однак на тілі хлопчика все ще залишаються опіки, які не можуть вилікувати у жодній українській державній лікарні, бо лікарі не мають обладнання, яке б могло допомогти.

Для того, щоб пацієнти, які постраждали внаслідок війни або мають побутові опікові травми, безоплатно мали доступ до найякіснішої допомоги та процедури шліфування рубців, ми із dobro.ua та Kyivstar запускаємо збір на лазер і кожен бажаючий може долучитися до великої мети будь-якою комфортною сумою. Лазеру – бути! Кирилко та сотні інших дітей чекають.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова