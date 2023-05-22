71-річний Стівен Коссінс із Великої Британії вилікувався від важкої форми онкології завдяки участі в експериментальному дослідженні ліків проти раку, які приймав щодня протягом двох років.

Grandad, 71, cured of cancer without any chemotherapy – ‘It’s over’ https://t.co/xlpHelssud — Ганна І. (@anni4ka2022) May 22, 2023

Для чоловіка стало шоком, коли 2016 року йому поставили діагноз хронічний лімфоцитарний лейкоз, хоча в нього не було жодних симптомів. Стівен понад 20 років не брав вихідний через хворобу завдяки своєму міцному здоров’ю.

Лімфоцитарний лейкоз – тип рідкісного раку, який вражає кров і кістковий мозок і зазвичай не піддається лікуванню.

– Адже ми завжди думаємо, що це трапляється з іншими людьми. Коли мені сказали, я вирішив: ось і все. Відчув таку неминучість у всьому цьому, – зізнався Стівен.

Його діти та дружина були приголомшені цією звісткою. Але своїм трьом онукам восьми, семи і чотирьох років, чоловік вирішив нічого не говорити, оскільки, за його словами, вони занадто молоді для такого хвилювання.

Через три роки після того, як йому поставили діагноз, його здоров’я ще більше погіршилося. Рак почав агресивно поширюватися, внаслідок чого Стівен відчував сильну втому, він швидко втрачав вагу.

Однак у дідуся тепер немає раку, що він пояснює експериментальною терапією, спрямованою на блокування росту ракових клітин, яку спочатку не хотів пробувати.

Замість хіміотерапії йому призначили низку ліків, які він приймав щодня. Два роки потому у Стівена немає ознак раку.

– Я один зі щасливчиків. Я домігся успіху у випробуванні, але я сподіваюся, що це допоможе іншим людям пройти через те саме, – каже чоловік.

Він закликає, якщо когось коли-небудь запросять взяти участь у дослідженні, довіритися медсестрам і лікарям. Вони знають, що роблять.

Національний інститут досліджень у галузі охорони здоров’я та догляду Великої Британії (NIHR), який допоміг профінансувати дослідження, в якому взяв участь дідусь, запустив кампанію “Формування майбутнього”, щоб закликати людей долучитися до досліджень у галузі охорони здоров’я.

– Добровольці, які беруть участь у дослідженнях, допомагають вченим знаходити медичні прориви і, зрештою, допомагають рятувати життя, – зазначив міністр охорони здоров’я Вілл Айвінс.

За його словами, дослідження NIHR можуть призвести до економії мільярдів фунтів стерлінгів і скорочення списків очікування завдяки швидшій діагностиці та поліпшеному лікуванню.

Джерело: Express