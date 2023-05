71-річний Стівен Коссінс із Великої Британії вилікувався від важкої форми онкології завдяки участі в експериментальному дослідженні ліків проти раку, які приймав щодня протягом двох років.

Grandad, 71, cured of cancer without any chemotherapy – ‘It’s over’ https://t.co/xlpHelssud

— Ганна І. (@anni4ka2022) May 22, 2023