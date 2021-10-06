Більш небезпечний штам коронавірусу Дельта зафіксували уже у 192 країнах світу.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, ще тиждень тому його циркуляцію офіційно підтвердили на території 187 держав.

– Оскільки діяльність з виявлення варіантів вірусу SARS-CoV-2 активізується на національному та наднаціональному рівнях, зокрема розширення можливостей для секвенування генома, продовжує збільшуватися кількість країн, областей і територій, які інформують про наявність варіантів, які викликають стурбованість, – йдеться у щотижневому звіті ВООЗ.

Індійський штам коронавірусу Дельта вперше виявили ще у жовтні 2020 року.

Навесні 2021 року він спровокував значне погіршення епідситуації у країні: лікарні були переповнені, фіксувався високий рівень летальності серед хворих.

Через здатність швидше поширюватися та провокувати важчий перебіг захворювання фахівці віднесли його до категорії варіантів, які викликають стурбованість.

Там же перебувають мутації Альфа, Бета та Гамма, або ж британський, південноафриканський та бразильський варіанти. Вони також досить поширені у світі.

Джерело: ВООЗ