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Уже у 192 країнах – Дельта-штам продовжує активно поширюватися у світі

6 Жовтня 2021, 10:33 Людмила Грубнік
врач
Джерело: Depositphotos

Більш небезпечний штам коронавірусу Дельта зафіксували уже у 192 країнах світу.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, ще тиждень тому його циркуляцію офіційно підтвердили на території 187 держав.

– Оскільки діяльність з виявлення варіантів вірусу SARS-CoV-2 активізується на національному та наднаціональному рівнях, зокрема розширення можливостей для секвенування генома, продовжує збільшуватися кількість країн, областей і територій, які інформують про наявність варіантів, які викликають стурбованість, – йдеться у щотижневому звіті ВООЗ.

Індійський штам коронавірусу Дельта вперше виявили ще у жовтні 2020 року.

Навесні 2021 року він спровокував значне погіршення епідситуації у країні: лікарні були переповнені, фіксувався високий рівень летальності серед хворих.

Через здатність швидше поширюватися та провокувати важчий перебіг захворювання фахівці віднесли його до категорії варіантів, які викликають стурбованість.

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Там же перебувають мутації Альфа, Бета та Гамма, або ж британський, південноафриканський та бразильський варіанти. Вони також досить поширені у світі.

Джерело: ВООЗ

Теги
Індійський штам коронавірусу Дельта , ВООЗ , Коронавірус Covid-19
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