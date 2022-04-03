Війна триває. Гарячі бої точаться на фронтах. Та є іще один великий фронт – медичний. Його бійці завжди на передньому краї і не полишали свої пости впродовж всіх понад 30 днів.

Медичні заклади працюють, люди лікуються. Хвороби, на жаль не відмінені у зв’язку з воєнним станом.

– Однак, наразі є проблеми з дороговартісними ліками та препаратами для хіміотерапії, – повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Наразі є проблема і в тому, що надавати терапію пацієнтам з важкими хронічними хворобами, онкозахворюваннями у підвалах та бомбосховищах ми не можемо.

– Отже одним з варіантів є допомога наших зарубіжних партнерів в наданні лікування за кордоном, – сказала Микичак.

Однак, чи не станеться так, що цим скористаються люди (чоловіки від 18 до 60 років), які захочуть виїхати за кордон, щоб не потрапити на фронт? Як встановити справжність діагнозу, щоб такі випадки стали неможливі?

– Ризики звичайно є, – зазначила заступниця міністра. – Та для того є сімейний лікар, лікарня, обстеження, щоб людина отримала медичну допомогу і консультацію за місцем проживання або на заході країни. Ми вперше отримали доступ до спеціальної системи і вносимо до неї всі дані пацієнтів, які потребують лікування за кордоном.

Україна наразі має налагоджені зв’язки з міністерствами охорони здоров’я всіх європейських країн.

Ідеальним прикладом є лікування дитячої онкології. Пріоритет лікування за кордоном надається дітям, травмованим, пораненим, а також дорослим, які проживають на території областей, що страждають від бойових дій. Це пацієнти з онкологією, перебувають на діалізі, з опіками, з мінно-вибуховими травмами тощо.