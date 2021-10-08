Кампанія з вакцинації від коронавірусу розпочалася і в Антарктиді. На континент доправили партію речовини від AstraZeneca.

Її використали для імунізації британських полярників на дослідницькій станції Ротера.

– Можливість вакцинувати людей допоможе вберегти населення станції й Антарктиди від вірусів, – зазначив керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.

Уколи вже отримали 23 співробітники станції. Другі дози їм доставлять через чотири тижні.

До речі, вакцину перевозили до Антарктиди, забезпечуючи температуру 2-8°C.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Першими уколи отримали медики, військовослужбовці, співробітники освітньої сфери, а також пенсіонери.

Після них речовину змогли отримати люди старше 18 років. Зараз уже щеплять дітей від 12 років, а також вагітних жінок.

Однак цей процес на планеті відбувається нерівномірно, одні країни активно роблять щеплення своїм громадянам, до інших же – речовину не доправляють. ВООЗ закликала змінювати цю ситуацію, інакше вірус не вийде подолати.