Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

В Австрії 19-річного хлопця підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої українки

18 Травня 2022, 15:24
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
насилля
Джерело: Pixabay

В Австрії 19-річний підліток підозрюється у зґвалтуванні біженки з України. Вона втекла в країну зі своєю матір’ю та двома братами й сестрами.

За інформацією місцевих ЗМІ, ймовірний злочинець, 19-річний сирієць, нібито затягнув 15-річного підлітка на важкодоступний для огляду залізничний насип і змусив там зайнятися сексом.

Жертва, яка отримала травми шиї та кінцівок, наступного дня зізналася братові, після чого сім’я подала скаргу.

Попередній арешт підозрюваного поліцією Веєра спочатку скасував відповідальний прокурор через відсутність поточних результатів розслідування. Поки що інформація про звинувачення надана лише в усній формі, а результати розслідування ще не отримані. Медичне обстеження жертви, діагноз якої очікується на початку наступного тижня, має надати додаткову інформацію щодо перебігу подій.

Наразі розслідуванням інциденту займається місцева поліція.

Читайте також:
провина, стрес, депресіяПережила зґвалтування – фахівець пояснив, чому важливо говорити про це

Водночас українських жінок та підлітків, які полишили країну через війну, закликають бути обережними та пам’ятати про власну безпеку. Не варто довіряти незнайомим людям, гуляти вночі у потенційно небезпечних місцях та віддавати комусь свої документи.

Джерело: Kurier

Теги
Австрія, Біженці, Зґвалтування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь