В Австрії 19-річний підліток підозрюється у зґвалтуванні біженки з України. Вона втекла в країну зі своєю матір’ю та двома братами й сестрами.

За інформацією місцевих ЗМІ, ймовірний злочинець, 19-річний сирієць, нібито затягнув 15-річного підлітка на важкодоступний для огляду залізничний насип і змусив там зайнятися сексом.

Жертва, яка отримала травми шиї та кінцівок, наступного дня зізналася братові, після чого сім’я подала скаргу.

Попередній арешт підозрюваного поліцією Веєра спочатку скасував відповідальний прокурор через відсутність поточних результатів розслідування. Поки що інформація про звинувачення надана лише в усній формі, а результати розслідування ще не отримані. Медичне обстеження жертви, діагноз якої очікується на початку наступного тижня, має надати додаткову інформацію щодо перебігу подій.

Наразі розслідуванням інциденту займається місцева поліція.

Водночас українських жінок та підлітків, які полишили країну через війну, закликають бути обережними та пам’ятати про власну безпеку. Не варто довіряти незнайомим людям, гуляти вночі у потенційно небезпечних місцях та віддавати комусь свої документи.

Джерело: Kurier