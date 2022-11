В Індії народилася дівчинка, в животі якої виявили вісім недорозвинених ембріонів

В Індії народилася дівчинка, всередині тіла якої було вісім ембріонів. Це рідкісне явище, коли один або кілька зародків поміщені в тіло свого рідного брата чи сестри.

У дівчинки ембріони були у шлунку. Дитині зробили операцію після того, як батьки помітили, що в неї здувся живіт, пише The Sun.

