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В Індії народилася дівчинка, в животі якої виявили вісім недорозвинених ембріонів

7 Листопада 2022, 15:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
В Індії народилася дівчинка, в животі якої виявили вісім недорозвинених ембріонів
Джерело: Depositphotos

В Індії народилася дівчинка, всередині тіла якої було вісім ембріонів. Це рідкісне явище, коли один або кілька зародків поміщені в тіло свого рідного брата чи сестри.

У дівчинки ембріони були у шлунку. Дитині зробили операцію після того, як батьки помітили, що в неї здувся живіт, пише The Sun.

 

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Дівчинка народилася у приватній лікарні у районі Рамгарх 10 жовтня. Спочатку лікарі подумали, що у малюка пухлина, але команда під керівництвом доктора Мохаммеда Імрана виявила у неї плід у плоді, більш відомий як паразитичний близнюк.

– Ми отримали результати сканування, лікарі були приголомшені. Пацієнтка була під наглядом протягом 21 дня, після чого провели операцію видалення ембріонів. Операція тривала приблизно півтори години, – розповіли лікарі.

Наразі дівчинка успішно відновлюється після операції. Такі випадки вважаються надзвичайно рідкісними  трапляються менше, ніж в одному випадку на мільйон народжень.

Джерело: The Sun

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