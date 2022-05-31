В Іспанії медики з початку 2022 року виявили 30 випадків гострого гепатиту невідомого походження.

Про це повідомило агентство Europa Press із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Іспанії.

За їхніми даними, 24 випадки хвороби зафіксували серед дітей віком до 10 років. Серед них найчастіше проявлялися такі симптоми: нудота, лихоманка, жовтяниця, діарея та респіраторні ознаки. Крім того, у восьми пацієнтів виникло висипання на шкірі.

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У МОЗ зазначили, що 20 пацієнтів вже виписали з лікарень, однак ще четверо залишаються госпіталізованими. Лише в одному випадку хворому довелося пересадити печінку.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляла, що на сьогодні у світі 650 можливих випадків гострого гепатиту невідомого походження у дітей із 33 країн та ще 99, які все ще “перебувають на стадії класифікації”.

Більшість зареєстрованих випадків (58%) походять з Європейського регіону (22 країни), з них 34% лише з Великої Британії та Північної Ірландії.

Із 650 ймовірних випадків щонайменше 6% дітей потребували трансплантації. Згідно з останньою доповіддю міжнародного агентства охорони здоров’я ООН, загалом було зареєстровано дев’ять (1%) смертей.

Крім того, 29 травня голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій розповів про випадок виявлення гострого дитячого гепатиту в Україні.