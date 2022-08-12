Три автоматичні дефібрилятори передав благодійний фонд на потреби Івано-Франківська. Прилади планують розмістити в громадських місцях. Доступ до них буде цілодобово.

– В Європі ці автоматичні дефібрилятори є на кожній зупинці. І люди володіють цими навичками, тому що ніхто не застрахований від зупинки серця. Причини можуть бути різні: серцево-легеневі захворювання, інсульт і тромб. І у нас є лише 3-5 хвилин, щоб відновити його роботу. А відновити роботу серця можна лише за наявності дефібриляторів і розуміння, як робити непрямий масаж серця, – говорить голова фонду Smart Medical Aid Ірина Рибінкіна.

Цим навичкам може навчитися кожен. Ці дефібрилятори настільки прості у використанні, вони самі дають голосові підказки. Є схематичне зображення дій. Найбільша проблема – це страх підійти до людини, яка потребує допомоги, та мати доступ до приладу, який може врятувати життя.

Окрім передачі медичних приладів у середмісті волонтери провели тренінг домедичної допомоги, навчали іванофранківців, як проводити непрямий масаж серця та правильно використовувати автоматичні дефібрилятори.

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Це всеукраїнська акція. Раніше такі ж провели у Дніпрі та Львові. Там також передали по три прилади і розмістили їх у людних місцях. До прикладу, у Франківську один із дефібриляторів розмістять у драмтеатрі. Наступним містом, яке отримає дефібрилятори після Івано-Франківська, стане Ужгород.