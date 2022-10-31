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В Китаї з підприємства, що виробляє iPhone, через спалах Covid-19 не випускають працівників

31 Жовтня 2022, 14:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
В Китаї з підприємства, що виробляє iPhone, через спалах Covid-19 не випускають працівників
Джерело: Depositphotos

Підприємство у китайському Чженчжоу, що виробляє iPhone скорочує випуск продукції через спалах Covid-19. 

Минулого тижня з’явилися повідомлення про введення жорсткого карантину на заводі в Чженчжоу, через який співробітників замкнули на підприємстві майже на два тижні.

Деякі працівники скаржилися на погані умови проживання та недостатнє забезпечення продуктами харчування та товарами першої необхідності.

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Інші заявляли, що побоюються виходити на виробничі лінії через ризик зараження коронавірусною інфекцією.

Минулими вихідними китайські соцмережі заполонили відео та фотографії працівників, що залишають підприємство Чженчжоу пішки.

У неділю компанія Foxconn заявила, що “ситуація у промисловому парку Чженчжоу поступово повертається під контроль у координації з державними відомствами, які відповідають за протиепідемічні заходи“.

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У компанії зазначають, що загальна кількість співробітників підприємства в Чженчжоу становить близько 300 тис. осіб.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Коронавирус Covid-19
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