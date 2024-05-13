Щоб убезпечити медичних працівників та пацієнтів в умовах війни, до кінця 2024 року планують розширити мережу укриттів у медзакладах.

1 млрд грн на захисні споруди

Уряд виділив 1 млрд грн на проєкти нового будівництва, реконструкцію та капітальний ремонт укриттів у медичних закладах.

Наразі триває відбір об’єктів. Пріоритет у розподіленні коштів надаватиметься лікарням, розташованим у районах поблизу зон активних бойових дій.

Сучасне укриття у перинатальному центрі

Один із прикладів – Львівський обласний перинатальний центр, де було облаштовано сучасне укриття площею понад 700 кв. м.

Раніше це було підвальне приміщення, яке використовували виключно для побутових потреб. Однак, після масштабної реконструкції, це стало сучасним сховищем, що відповідає всім вимогам безпеки.

Тут є пологовий зал, операційна, палати інтенсивної терапії та постінтенсивного догляду за новонародженими. Нещодавно укриття відвідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Фото: МОЗ