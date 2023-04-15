Уряд Нідерландів схвалив евтаназію для смертельно хворих дітей віком від 1 до 12 років. Про це йдеться в доповненні до положення про евтаназію на сайті нідерландського уряду.

Мова йде про дітей, які мають важкі смертельні захворювання і дуже страждають, а паліативна допомога не ефективна.

За оцінкою влади країни, щорічно евтаназія стосуватиметься від 5 до 10 дітей.

– Це дуже складна тема. Але я радий, що після тривалих консультацій ми прийняли це рішення. Це допоможе невиліковно хворим дітям, їх батькам і лікарям, – сказав міністр охорони здоров’я Нідерландів Ернст Куйперс.

Очікується, що всі нормативні акти будуть доповнені і прийняті до кінця 2023 року, а через деякий час будуть переглянуті.

Нідерланди перші у світі дозволили евтаназію ще у 2002 році. Зараз скористатися правом на штучне переривання життя для дітей можуть батьки невиліковно хворих немовлят до 12 місяців і підлітків від 12 років.

Джерело: уряд Нідерландів