В Національній службі здоров’я України повідомили, що пацієнти віком старше 40 років, які проходять колоноскопію мають отримувати анестезію безоплатно.

Наразі консультація спеціаліста-анестезіолога та місцева або загальна анестезія включені у медичну послугу, і покривається Програмою медичних гарантій.

Отримати послугу безкоштовно можуть пацієнти, які досягли віку 40 років, та отримали електронне направлення від закладу, що має договір з НСЗУ за пакетом Колоноскопія. Медзакладів з договором в Україні є більше 500.

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До пакету Колоноскопія також входить:

консультація лікаря, який проводить колоноскопію;

діагностична колоноскопія;

взяття біологічного матеріалу для гістологічного дослідження, якщо це потрібно;

створення заключення та надання результатів на цифровий носій пацієнта.

Джерело: НСЗУ