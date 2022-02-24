В Одесі сьогодні школи працюватимуть в онлайн режимі, повідомила прес-служба міської держадміністрації, посилаючись на директора департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олену Буйневич.

Але якщо дитину нема з ким залишити вдома, або батьки побоюються залишати її одну, то будуть працювати чергові класи, куди можна привести дітей.

Це рішення було прийнято після того, як рано вранці в різних районах міста було чутно звуки вибухів.

З сьогоднішнього дня у Києві не працюють школи та садочки. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Столична влада заявила, що в столиці зафіксована повітряна загроза і у разі включення сирен просять терміново сховатися в укриттях цивільного захисту. Так, із сьогоднішнього дня всі школи та садочки столиці не працюють.