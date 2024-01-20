У відділенні серцево-судинної хірургії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні успішно прооперували однорічного Андрійка, якому напередодні діагностували надзвичайно рідкісну аномалію серця – наявність трьох передсердь.

Рідкісна вроджена аномалія серця

Вірогідність розвитку такої вади – надзвичайно мізерна. Вона становить 0,1% від усіх інших вроджених серцевих аномалій.

Тривалість життя дітей з такою вадою дуже коротка – від 2-3 міс. до 1-2 років. Андрійку вже виповнився рік і він міг виявитися останнім, якби місцеві лікарі не запідозрили проблему і не направили дитину в обласну дитячу клінічну лікарню.

Зараз дивляться

Але насправді завдячувати треба і мамі, яка побачила, що синочок стає млявим, втратив інтерес до іграшок, у нього з’явилася задишка, і забила тривогу. Це дало змогу майже в останню хвилину запобігти фатальному фіналу.

Трьохпередсердне серце – це аномалія розвитку, при якій в лівому передсерді фіксується аномальна мембрана. Вона розділяє передсердя на дві камери – верхню і нижню.

Як рятували Андрійка

Небезпека цієї вади в тому, що верхня камера різко перенавантажується, внаслідок чого підвищується тиск в судинах малого кола кровообігу, формується легенева гіпертензія.

У нижній камері, навпаки, критично малий об’єм крові, і всі органи, які очікують на кров, насичену киснем та іншими поживними речовинами, отримують її в обмежених об’ємах.

В Одеській обласній дитячій клінічній лікарні одразу зрозуміли – рятувати маля треба терміново. Кожна згаяна година могла бути останньою у житті хлопчика. Через високу легеневу гіпертензію, прогресування серцевої недостатності, маленьке сердечко вже не справлялось з навантаженням.

Операція була складною, але завдяки професіоналізму кардіохірургів, анестезіолога та перфузіолога завершилася успішно.

Тепер Андрійко цілком здоровий. У хлопчика попереду – нормальне дитинство і здорове життя.

Джерело і фото: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня