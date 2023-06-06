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В одному випадку з десяти: експерти з’ясували частоту використання дефібриляторів під час зупинки серця

6 Червня 2023, 13:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дефібрілятор
Джерело: Depositphotos

Експерти Британського кардіологічного фонду представили результати дослідження, згідно з яким дефібрилятори використовуються лише в одному з 10 випадків позалікарняної зупинки серця, коли під рукою є ці рятувальні пристрої.

Фахівці проаналізували щільність дефібриляторів у різних географічних районах Великої Британії, кількість зупинок серця, а також частоту використання дефібриляторів з квітня по вересень 2022 року.

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Результати показали, що за шість місяців на сході Англії сталося 1 649 зупинок серця. Дефібрилятори громадського доступу були в межах 500 м від місця зупинки серця в 1 302 (79%) випадках, але використовували їх тільки в 132 (10%) випадках.

Дослідники кажуть, що ці результати наголошують на необхідності кращого навчання та обізнаності про дефібрилятори, щоб вони використовувалися частіше.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження порятунок Серце
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