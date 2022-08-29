Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит приживили палець 9-річній дитині і розповіли про те, як правильно транспортувати травматично ампутовані кінцівки.

Про це співробітники клініки розповіли на своїй сторінці в Facebook.

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– Хлопчик перебував в окупованому селі димер на Київщині. Комунікації і критична інфраструктура там вже не працювали, тому сім’я опалювала будинок дровами, – розповіли медики.

За їхніми словами, хлопчик підглядав, як батько рубав дрова, а потім вирішив допомогти. Результат: два відрубаних пальця.

Дитина потребувала негайної допомоги медиків, але агресори не пропускали українські швидкі на окуповану територію. Тоді тато хлопчика вирішив йти на прорив самостійно.

Їм дуже пощастило: вирвавшись з окупації, батько з сином поїхали безпосередньо в найбільшу дитячу лікарню. В Охматдиті хлопчику провели реплантацію одного пальчика. На іншому був відрізаний занадто маленький сегмент (нігтьова фаланга), де відсутні судини, а значить шансів на приживлення не було.

– Зараз кожен повинен знати, як правильно транспортувати ампутовані кінцівки. Тому що це має критичне значення для успіху реплантації, – наполягають медики.

За їхніми словами, найкраще використовувати спеціальний контейнер. Але можна скористатися правилом трьох пакетів:

отчлененний сегмент слід покласти в простий чистий поліетиленовий пакет. На місце рани прикладаємо звичайну серветку, трохи змочену водою. Пакет зав’язуємо;

потім перший пакет поміщаємо в другій – з чистою водою;

наступний крок – ці два пакети поміщаємо в третій, з льодом.

Відзначається, що ідеальна температура для транспортування: + 2 + 4°C. Ні в якому разі не можна класти кінцівку відразу в лід, оскільки під час замерзання кристали льоду руйнують клітини.

Велику роль має час: маленькі сегменти (палець) потрібно доставити в лікарню менш ніж за 12 годин після ампутації, великі (рука, передпліччя, кисть) — за шість годин.

Важливо розуміти: навіть правильно доставлений ампутований сегмент — ще не запорука 100% успіху. Чи приживеться відновлена кінцівку, залежить від багатьох факторів, в тому числі і від її розміру.

Великі сегменти в середньому вдається відновити приблизно в 20% випадків, невеликі — в 80-90%. При цьому близько 80% функцій зберігаються.

Що робити в разі ампутації сегмента кінцівки:

викликати швидку за номером 103 для надання першої медичної допомоги;

дізнатися про можливість реплантації на місці (районна або обласна лікарня);

якщо така можливість відсутня, просити лікарів зв’язатися з НДСЛ Охматдит або зателефонувати до відділення самостійно: (044) 236-74-29.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит