У Києві, в Охматдиті, лікарі борються за те, щоб 12-річна Ксенія Вербицька, яка потрапила під ракетний обстріл РФ у Чернігові, могла ходити і рухати рукою.

Дитину посікли уламки ракети на площі перед театром, коли вона з подругою йшла містом.

Дівчатка збиралися продавати в центрі Чернігова браслетики з бісеру, які напередодні майстрували своїми руками, щоб передати зароблені кошти ЗСУ.

Анна Загреба теж опинилася в епіцентрі вибуху ракети і на власні очі бачила поранення дівчинки, що якраз проходила поблизу.

Жінка розказала в ефірі телемарафону Єдині новини, що першу домедичну допомогу надав потерпілій працівник одного із розташованих поруч закладів. Чоловік наклав турнікет на ногу дівчинки.

Ще один турнікет на руку, в якій був уламок, наклав інший перехожий. Він же відвіз дівчинку в лікарню.

Уламки ворожої ракети уразили Ксенію в ногу, праву руку та передпліччя. В Чернігівській лікарні потерпілій зробили операцію, видалили уламок, а далі реанімобілем доправили в столицю до Охматдиту.

Про це розповіла у соціальних мережах сестра Ксенії – Діана Борець.

В Охматдиті, за словами сестри, дитину одразу поклали на операційний стіл, операція слідувала за операцією, бо травми надто складні. Все лікування дитини безкоштовне.

Діана каже, що лікарі попередили – у Ксенії попереду ще довга і фізична, і психологічна реабілітація, пересадка шкіри та імплантат.

Джерело: Єдині новини, Діана Борець

Фото: Діана Борець