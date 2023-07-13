8-річна Аліна — перша дитина в Україні, якій розпочали лікувати рідкісне генетичне захворювання — альфа-манозидоз. У нас усього сім пацієнтів з таким діагнозом.

Препарат для лікування альфа-манозидозу дороговартісний, тому на сьогодні не забезпечується державною програмою закупівель.

Протягом тривалого часу лікарі та батьки дівчинки шукали можливості, щоб такі пацієнти змогли отримувати необхідне лікування вдома, в Україні.

Виробник ліків Chiesi після досить складної переписки дослухався до компанії Amaxa та МОЗ України і надав необхідний препарат у якості гуманітарної допомоги. Це дає шанс Алінці на повноцінне життя.

Від народження дівчинка мала слабке здоров’я, часто хворіла на бронхіти. Після обстеження в Охматдиті у дитини виявили рідкісне генетичне захворювання — альфа-манозидоз. Хвороба виникає через мутацію в гені, що кодує фермент альфа-манозидозу.

У світі існує єдине лікування цього захворювання. Пацієнтам внутрішньовенно вводиться фермент, якого не вистачає в клітинах.

– Це рідкісне та дороговартісне лікування, яке підходить не всім пацієнтам. Проте воно зупиняє прогресування хвороби та частково прибирає вже наявні наслідки, — говорить завідувачка Центру орфанних захворювань Охматдиту Наталя Самоненко.

Без лікування стан пацієнтів погіршується, прогресує ураження кісток, легень, серця, головного мозку.

На щастя, у Аліни хвороба не так швидко прогресує. У дівчинки є проблеми із зором та слухом, кістками, наявний вторинний імунодефіцит, але вона ходить у школу та досить успішно навчається.

Препарат дівчинці вводитимуть раз на тиждень. Це треба буде робити постійно.

Тож МОЗ попереду чекає велика і копітка робота, щоб врятувати й інших дітей з рідкісними генетичними захворюваннями.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит