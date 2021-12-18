В ООН закликають утриматися від закриття шкіл через штам Омікрон

Закриття навчальних закладів повинне бути крайнім заходом у боротьбі зі штамом Омікрон, заявила глава дитячого фонду ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.

Вона наголосила, що ще одна хвиля закриття шкіл стане катастрофічною для дітей.

– Коли поширення коронавірусу у громаді зростає, а суворі заходи охорони здоров’я стають необхідністю, школи мають бути останніми місцями, які закриваються і першими відкриваються, – стверджувала Генрієтта Фор.

Фор сказала, що одне можна сказати напевно: ще одна хвиля масового закриття шкіл була б катастрофічною для дітей і надала докази: тривалі загальні закриття шкіл, обмежені доступні учням, викладач та батькам ресурси, а також брак доступу до дистанційного навчання знищив десятиріччя прогресу в освіті та суттєво змінив дитинство.

Форе також сказала, що із закриттям шкіл діти втратили не лише знання, а й соціальну складову навчання, а також доступ до охорони здоров’я та поживної їжі.

Нинішнє покоління дітей шкільного віку за своє життя разом може втратити $17 трильйонів недоотриманих доходів, – зауважує Сіньхуа.

Глава Дитячого фонду наголосила на ефективності інших засобів протистояння пандемії у навчальних закладах.

– Нам слід скористатися нашим досвідом, аби зробити все можливе для підтримання роботи шкіл. Нам також слід збільшити фінансування цифрового зв’язку, аби жодна дитина не була покинута, – запевнила Форе.

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В Україні підтвердили наявність нового штаму коронавірусу Омікрон.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, штам Омікрон виявили у людини, яка повернулася з ОАЕ.

Джерело: ООН