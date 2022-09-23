Харківська область отримала 17 550 доз вакцини Сomirnaty проти Covid-19. Препарат вже розподілений серед медичних установ регіону. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Максим Хаустов.
Повідомляється, що вакцина в Україну була доставлена Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в рамках міжнародної ініціативи Covax.
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– Ця вакцина може бути використана як для базової вакцинації, так для бустерної та додаткової, – зазначив Максим Хаустов.
Він нагадав, що МОЗ рекомендує бустерні щеплення робити саме мРНК-вакциною.
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Глава департаменту також розповів, що область забезпечена в достатній кількості вакциною CoronaVac. Є в наявності і Janssen. Очікується поставка на Харківщину другої партії Сomirnaty (Pfizer).
Джерело: Харківська ОВА