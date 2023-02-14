Двоє українських військовослужбовців, які втратили руки в результаті мінно-вибухових поранень, через кілька тижнів отримають біонічні протези верхніх кінцівок Hero Arms. Це стане можливим завдяки проєкту Superhumans.

– Першими українськими пацієнтами, які отримають протези від Open bionics, стали Андрій Гідзун та Віталій Іващук. Підготовчі процедури для встановлення протезів Hero Arms вони пройшли в Мюнхені, – повідомляється в пресрелізі проєкту Superhumans.

Через деякий час, коли клініка Superhumans у Львові повноцінно відкриється, всі етапи протезування виконуватимуть в Україні.

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Інвестиції у запуск реабілітаційного медичного центру Superhumans у Львові оцінюють у $54 млн. Кошти для фінансування проєкту залучають в Україні та за кордоном методом фандрейзингу.

Перший корпус Центру реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії Superhumans відкриють у Львові навесні на базі однієї з місцевих лікарень.

Клініка Superhumans буде фокусуватися на протезуванні дорослих і дітей, хірургічних операціях з реконструкції та відновлення понівечених частин тіла, зокрема обличчя, а також на лікуванні посттравматичного стресового розладу.

У клініці буде 100 ліжок, дві операційні, лабораторія з виготовлення протезів і фізіотерапевтичне відділення.