В Україні 27% реанімаційних ліжок у лікарнях зайняті хворими на коронавірус. В цілому у країні навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. За його словами, у країні ліжка підведеним киснем зайняті на 22%, а апарати ШВЛ – на 10%.

17 вересня в Україні зафіксована найбільша кількість нових хворих на Covid-19 за останні чотири місяці.

– Лише за цей тиждень пацієнтів із коронавірусом стало удвічі більше: у понеділок – 3,3 тис. осіб, минулої доби – 6,6 тис. Як ми і прогнозували, епідеміологічна ситуація у вересні почала стрімко погіршуватися, – зазначив він.

Нині найбільш тривожні показники у Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Ці регіони найближчим часом можуть перейти із зеленої одразу до червоної зони.

– Найбільша зайнятість ліжок з киснем у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях. Переконаний, що місцева влада має не чекати подальшого різкого погіршення епідситуації, а оперативно реагувати, – каже голова комітету.

Місцева влада має посилювати контроль за основними правилами карантину та готуватись до відкриття додаткових ліжок у Covid-відділеннях.

Радуцький додав, що держава витратила понад 30 млрд грн на боротьбу з коронавірусом. Верховна Рада планує перерозподілити додаткові надходження до держбюджету у розмірі 40 млрд грн.

За добу, 16 вересня, в Україні зафіксували 6 624 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових хворих у Харківській, Львівській та Одеській областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Михайло Радуцький