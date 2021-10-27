В Україні 37% громадян не підтримують вакцинацію від коронавірусу. Серед них половина боїться побічних ефектів після щеплення.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провела дослідницька компанія Градус. 43% – не вірять в ефективність вакцинації, а 22% – думають, що держава закупила не найкращу вакцину від Covid-19.

Не довіряють виробникам вакцин від коронавірусу 21% українців, а 16% вважають, що вакцинація їм не потрібна, адже вони вже перехворіли на Covid-19.

Крім того, більша частина опитаних – 55% вважають, що перехворіли на коронавірус, а 20% мали позитивний тест.

Щодо довіри до виробників, то понад третина респондентів віддають перевагу вакцинам Pfizer/BioNTech (43%) та Moderna (37%).

Опитування проводилось 24 жовтня методом самозаповнення анкет у мобільному додатку. Цільова група дослідження: чоловіки та жінки, віком від 18 до 60 років, що мешкають у містах із населенням 50 тис. жителів та більше. Кількість результативних інтерв’ю – 1 000.

Станом на 27 жовтня вакцину від коронавірусу в Україні отримали вже 9 363 493 людини, з них отримали одну дозу – 9 363 491 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 138 082 людини.

За минулу добу щепилися 291 293 людини. У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що вакцинація – це єдиний спосіб вберегтися від важкого перебігу хвороби та смерті. Усі вакцини, які є в Україні, безпечні та ефективні у боротьбі з вірусом. Препарати схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Джерело: Градус