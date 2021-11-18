В Україні для карет швидкої допомоги можуть запровадити окремі номерні знаки.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

– Ми вже ініціювали зміни до наказу МВС 02.03.2021 №166 щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги, – зазначив Олексій Білошицький.

Зміни пропонують затвердити, щоб уникати ситуацій, коли швидкі штрафують за допомогою камер відеофіксації за порушення швидкісного режиму на дорогах, коли вони поспішають на виклик чи доправляють пацієнтів до лікарень.

– Це дасть змогу зовсім звести нанівець такі випадки, – додав він.

За його словами, відповідно до пункту 3.1 Правил дорожнього руху, автомобілі швидких, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть не виконувати вимоги розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 Правил дорожнього руху. Але лише за умови увімкнення проблискового маячка.

Проте трапляються ситуації, що проблискові маячки не помітні на фото або інспектор не визначив це візуально. У такому разі порушення фіксується, проте керівник юридичної особи, на яку зареєстрований транспортний засіб, може звернутись із заявою щодо оскарження такої постанови, і вона буде скасована.

Джерело: Олексій Білошицький