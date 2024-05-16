Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками підготувала проєкт постанови, згідно з яким пропонується скасувати онлайн-бронювання ліків в аптечних мережах.

Бронювання через знижки

– Наразі 30% покупок в аптеках здійснюються через маркетплейси, аптеки заохочують онлайн-бронювання саме знижками, середній розмір яких – 15%, – ідеться в заяві Всеукраїнської ради із захисту прав та безпеки пацієнтів.

Зазначається, що йдеться про проєкт постанови “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.

Відкат у минуле

У заяві Ради наголошується, що фактично дія документа унеможливить використання суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.

У Раді нагадали, що маркетплейси не продають ліки, а лише бронюють – споживач приходить до обраної аптеки, там оплачує і отримує товар.

На думку експертів пацієнтської організації, втрата майданчиків, на яких можна порівняти ціни та перевірити наявність потрібних лікарських засобів, – це відкат у минуле, а не позитивні зміни, як зазначено в пояснювальній записці до Постанови.

Переплата мінімум 15%

Тобто, у разі такої заборони пацієнти переплачуватимуть щонайменше 15%. Крім того, на думку фахівців, блокування аптечних маркетплейсів і прайсагрегаторів призведе до відсутності конкуренції, монополізації ринку великими мережами і, як наслідок, зростання ціни для споживача.