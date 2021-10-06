Найближчими днями декілька областей України можуть потрапити до червоної зони.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Але він не уточнив, про які області йдеться.

За його словами, це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані.

– Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально, – зазначив він.

У працівників поліції та інших повноважних органів є необхідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність Covid-сертифікатів.

Шмигаль додав, що дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі.

На початок цього тижня майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою. Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в жовтій зоні.

– Ми вдячні українським педагогам за таке відповідальне ставлення до безпеки освітнього простору та безпеки всієї країни, – наголосив він.

Згідно з прогнозом Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE), три регіони України відповідають показникам червоної зони карантину, це – Харківська, Запорізька та Херсонська області.

За минулий тиждень показник захворюваності на коронавірус збільшився на 35%, рівень госпіталізацій – на 34%. Водночас рівень госпіталізацій випереджає виписки на 50%. Детальніше про карантин в Україні – читайте на Фактах ICTV.