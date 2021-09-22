В Україні онкологічні лікарні залишились без грошей. Це пов’язано з тим, що Національна служба здоров’я України урізала фінансування через зменшення хворих.

За словами лікарів, насправді хворих на рак стало більше. Проте через карантин у лікарнях вони фізично залишаються рідше. Тож онкоцентри протестують та зовсім не підписують договори про фінансування, тому грошей немає.

Наприклад, у Вінницькому онкоцентрі пацієнтці зробили операцію абсолютно безкоштовно. За прогнозами лікарів, кількість таких втручань поменшає. У НСЗУ переглянули договори з онкоцентрами та зменшили фінансування. За найскладнішу операцію даватимуть лише 7 300 грн.

– За ці вкрай обмежені кошти, я повинен забезпечити витратні матеріали, які використовуються під час ендоскопічних операцій, а витратні матеріали надзвичайно дорогі, – зазначив директор Подільського регіонального центру онкології Володимир Шамрай.

Заступник голови НСЗУ Тетяна Бойко стверджує, що вони подивилися динаміку, скільки пацієнтів насправді звертаються за допомогою, та хто її отримав.

– НСЗУ має робити ці перерахунки відповідно до фактично наданих послуг. Тому оцей весь процес зараз відбувається і буде відбуватись щокварталу, – каже вона.

За словами лікарів, в Україні щороку зростає кількість онкопацієнтів. Фізично в медзакладах їх поменшало через карантин.

– Якщо вони (НСЗУ, – Ред.) вважали, що ми перше півріччя могли надавати цю допомогу за 5,3 млн, а зараз будем за 1,7 млн, то навряд чи виросте якість обслуговування пацієнтів, – стверджує в.о. директора КНП Миколаївський обласний центр онкології Максим Безносенко.

Деякі онкоцентри категорично не погоджуються з розрахунками служби здоров’я і не підписують договори. Тому з липня вони не отримують гроші.

Проблему з фінансуванням чітко помітно у гірській місцевості. Наприклад, Верховинська лікарня – єдина на цілий район.На початку року щомісяця потребувала два з половиною мільйони гривень, а отримувала мільйон сімсот тисяч.

З кожним місяцем борги наростали, адже у тарифах, затверджених нацслужбою, не враховані гірський коефіцієнт та підвищення зарплати. Тому зараз у лікарні два мільйони гривень боргу – це місячний фонд зарплати.

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З НСЗУ лікарня місяць тому додатково підписала контракт на первинну медичну допомогу та пріоритетну пологову. Та хочуть підписати ще три пакети: паліативна допомога, реабілітаційний та інсультний. Але для цього бракує обладнання, яке потрібно придбати.

Схожі проблеми на Львівщині, Закарпатті та Буковині. Але Тетяна Бойко стверджує, що може бути три джерела надходжень: НСЗУ, місцеві програми та платні послуги.

Загалом на медицину виділяють щороку більше грошей. Але левову частку спрямовують на обласні центри. До спеціалізованих лікарень чи гірських районів вони майже не доходять, тому сотні тисяч людей ризикують залишитися без будь-якої медичної допомоги.