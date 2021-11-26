В Україні немає дефіциту вакцин від коронавірусу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 26 листопада.

– У питанні вакцинації є кілька сторін, вакцин вистачає, вакцин достатньо. Дефіциту вакцин немає, – зазначив він.

За словами Зеленського, на початку вакцинальної кампанії у країні близько 80% населення були проти вакцинації, але зараз ситуація покращилася. Він стверджує, що держава додає додаткові програми щодо вакцинації, але також важлива і відповідальність людини.

Крім того, президент заявив, що високий рівень смертності від коронавірусу в Україні пов’язаний з тим, що громадяни звертаються по допомогу в останню мить. Здебільшого це люди похилого віку.

– Вони, на жаль, іноді звертаються в останню мить. За день до смерті, коли вони вже лежать вдома або коли пройшли період, що їм можна було допомогти, або взагалі не звертаються, – додав він.

Станом на 26 листопада в Україні захворіли на коронавірус 15 936 людей за добу. Одужати вдалося 24 569 людям, а померли – 608 пацієнтів.

Водночас вакцинуватися від коронавірусу за останні 24 години змогли 273 875 людей. Одну дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей.