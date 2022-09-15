Як йдуть справи в Україні з коронавірусною інфекцією на початку осінньо-зимового сезону. Наскільки небезпечні для українців нові підваріанти Омікрону, який сьогодні домінує в Європі та США.

З цими та іншими не менш важливими для нашого здоров’я питаннями журналісти Фактів ICTV розбиралися за допомогою медиків та експертів-імунологів.

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Згідно зі статистикою МОЗ, в Україні зростає кількість хворих на Covid-19. За минулий тиждень захворіли майже 25 тис. українців. І хоч в Європі новий Омікрон не такий страшний, в українських реаліях він може виявитися іншим. Доказ тому і госпіталізації, і смертельні випадки.

За словами медиків, до стаціонару переважно потрапляють ті, хто взагалі не вакцинувався або ж у кого минуло більше півроку після отримання другої дози.

Що ж стосується симптомів Омікрону, то, за словами головного санітарного лікаря Львівщини Наталії Іванченко, у багатьох людей підвищується температура, деякі скаржаться на нежить або на відчуття закладеності носа.

До слова, на Львівщині за останній тиждень виявили майже тисячу хворих на Covid-19. Кількість хворих за вересень зросла тут на 25%. За минулий тиждень зареєстровано п’ять летальних випадків, 270 осіб госпіталізовано в обласну лікарню.

Зростає кількість коронавірусних пацієнтів і в Одеській області. За словами директора департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левона Нікогосяна, за останній місяць таких стало вдвічі більше. Тут очікують ще більшого сплеску інфекції.

На думку експертів, швидше за все, в Україні зараз переважає новий підваріант Омікрону. Європейські дослідження показують, що він не страшний. Проте…

– Омікрон в Україні, на відміну від країн Західної Європи, може себе повести зовсім інакше. Перш за все, через низьке охоплення вакцинацією в нашій країні, не кажучи вже про бустерні дози, – каже імунолог Федір Лапій.

Він зазначає, що на сьогоднішній день базову вакцинацію в Україні отримали тільки 30% людей з груп ризику.

З’ясувалося, що сьогодні в більшості пунктів щеплення є лише дві вакцини – Coronavac і Janssen від Johnson&Johnson. Pfizer/BioNTech очікують через тиждень-два.

Тим часом, за словами Федора Лапія, якщо дві перші щеплення і перший бустер зроблені, наприклад, вакциною Pfizer/BioNTech, то для другого бустера цілком можна використовувати Coronavac.

Відомо також, що скоро в Україну надійде і вакцина для щеплення дітей віком до 12 років.