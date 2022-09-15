В Україні 15 вересня виявили перший випадок віспи мавп.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За їхніми даними, наразі пацієнт госпіталізований до медзакладу. Хворий має легкий перебіг хвороби. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура та висип на тілі.

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– Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку, – зазначили у МОЗ.

За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Однак, як стверджують фахівці міністерства, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни.

Водночас у МОЗ не уточнили, у якій саме області зафіксували випадок віспи мавп, з метою збереження комфорту пацієнта.

Нагадаємо, що віспа мавп – це віспоподібне захворювання, яке викликають віруси сімейства поксвірусів. Схожа на натуральну, віспа мавп має меншу летальність і легкі симптоми.

До 2022 року захворювання фіксували в країнах Центральної та Західної Африки. Сьогодні ж понад половина всіх зареєстрованих випадків припадає на Південну й Північну Америку.

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