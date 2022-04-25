В Україні хочуть заборонити ввезення та продаж лікарських препаратів, підприємства з виробництва яких розташовані на території Росії та Білорусі.

Такий законопроект реєструють у Верховній Раді.

Документ вносить зміни до закону Про лікарські засоби. Йдеться про те, що у державній реєстрації ліків може бути відмовлено, якщо буде встановлено, що один чи кілька етапів виробництва здійснювалися на території цих двох країн.

Крім того, законопроект передбачає, що Кабмін отримує повноваження на період воєнного стану тимчасово зупиняти експорт лікарських засобів, якщо система охорони здоров’я не забезпечена такими препаратами у повному обсязі.

Щодо першої тези, то наразі ж в Україні вже діє заборона лише на ввезення медичних препаратів з цих країн. Водночас вони можуть потрапити до країни через інші держави.

Ця ініціатива є важливою сьогодні, оскільки є прикладом санкційної політики проти держави-агресора.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії до України Київ постійно закликає світ запроваджувати проти Москви санкції. Це допоможе боротися з нею.

Джерело: Михайло Радуцький